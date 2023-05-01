В ФСБ рассказали подробности подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти

Обезвреженное взрывное устройство на опоре линии электропередачи (ЛЭП) в Гатчинском районе Ленинградской области имело электронное управление. Об этом сообщает ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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В ведомстве подтвердили, что в ночь на 1 мая неустановленное лицо подорвало опору магистральной ЛЭП, что повлекло ее разрушение. Кроме того, на соседней опоре линии электропередачи было обнаружено второе взрывное устройство с электронным блоком управления, его успешно обезвредили взрывотехники УФСБ.