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Минтранс Белоруссии прокомментировал инцидент с поездом под Брянском

Грузовой поезд, сошедший с рельсов в Брянской области, принадлежал оператору сети железных дорог «Белорусская железная дорога» (БЖД). Об этом заявили в Минтрансе республики, соответствующий комментарий по поводу инцидента опубликован в Telegram-канале ведомства.

Минтранс Белоруссии прокомментировал инцидент с поездом под Брянском
© Lenta.ru

В министерстве уточнили, что в железнодорожном составе, следовавшем из Гомеля в Брянск, было 78 вагонов, восемь из них сошли с рельсов в результате подрыва путей. При этом локомотивная бригада не пострадала.

Отмечается, что на месте ЧП работает пожарный поезд станции Унеча. С целью оказания помощи назначен восстановительный поезд станции Гомель. Для участия в расследовании на место выехали представители «Гомельского отделения Белорусской железной дороги».

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