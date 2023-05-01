Минтранс Белоруссии прокомментировал инцидент с поездом под Брянском
Грузовой поезд, сошедший с рельсов в Брянской области, принадлежал оператору сети железных дорог «Белорусская железная дорога» (БЖД). Об этом заявили в Минтрансе республики, соответствующий комментарий по поводу инцидента опубликован в Telegram-канале ведомства.
В министерстве уточнили, что в железнодорожном составе, следовавшем из Гомеля в Брянск, было 78 вагонов, восемь из них сошли с рельсов в результате подрыва путей. При этом локомотивная бригада не пострадала.
Отмечается, что на месте ЧП работает пожарный поезд станции Унеча. С целью оказания помощи назначен восстановительный поезд станции Гомель. Для участия в расследовании на место выехали представители «Гомельского отделения Белорусской железной дороги».