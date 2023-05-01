Минтранс Белоруссии прокомментировал инцидент с поездом под Брянском

Грузовой поезд, сошедший с рельсов в Брянской области , принадлежал оператору сети железных дорог «Белорусская железная дорога» (БЖД). Об этом заявили в Минтрансе республики, соответствующий комментарий по поводу инцидента опубликован в Telegram -канале ведомства.

В министерстве уточнили, что в железнодорожном составе, следовавшем из Гомеля в Брянск, было 78 вагонов, восемь из них сошли с рельсов в результате подрыва путей. При этом локомотивная бригада не пострадала.