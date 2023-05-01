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На пути следования кортежа генпрокурора Болгарии прогремел взрыв

Взрывное устройство сработало перед одним из автомобилей кортежа с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

На пути следования кортежа генпрокурора Болгарии прогремел взрыв
© prb.bg

По данным агентства, инцидент произошел в 11.45 мск на автобане между Софией и городом Самоков.

В результате взрыва никто не пострадал.

В оперативный штаб, созданный для расследования инцидента, вошли представители всех силовых ведомств.

По предварительным данным, во вторник, 2 мая, правительство проведет совещание с руководителями силовых служб. По его итогам будут приняты необходимые меры.

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