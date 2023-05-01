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В Москве по запросу Интерпола задержали сына генерала СВР

Российского миллиардера Алексея Коротаева задержали в Москве по запросу Интерпола. Об этом сообщает-канал издания Baza.

В Москве по запросу Интерпола задержали сына генерала СВР
© Влад Некрасов / Коммерсантъ

По информации медиа, 36-летний Коротаев был задержан вечером 27 апреля на станции метро «Кутузовская» — его вычислила камера с системой распознавания лиц. Алексей Коротаев находится в розыске Интерпола по запросу Швейцарии, его подозревают в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Известнов, что он является сыном генерала Службы внешней разведки (СВР) Алексея Коротаева.

Хинштейн сообщил о задержании генерала Росгвардии за взятки на сумму 19 миллионов рублей

Журналисты Baza отметили, что Коротаев долгое время проживал в Швейцарии, ранее мужчина уже попадал под арест. В 2017 году Коротаева обвинили в финансовых махинациях и незаконном подписании чека на 18 миллионов евро. В ОАЭ финансиста приговорили к трем годам лишения свободы. Через полгода предприниматель заплатил штраф в размере двух тысяч евро и вышел из тюрьмы.

В начале апреля Интерпол объявил в розыск сбежавшего из-под ареста российского бизнесмена, сына губернатора Красноярской области Артема Усса. Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии в Россию в конце марта.

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