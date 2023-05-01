Mash: столичные рыбаки выловили боевую гранату из Москвы-реки

В Москве мужчины выловили боевую гранату из Западного залива в Нагатинском Затоне, сообщается в Telegram-канале Mash.

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По данным издания, 1 мая 2023 года москвичи рыбачили в Москве-реке. Около 11:15 к их поисковому магниту прицепился неизвестный предмет, напоминающий боеприпас. Рыбаки немедленно вызвали на место сотрудников полиции и МЧС.

Телеграм-канал «Mash»

Приехавшие саперы установили, что предмет - боевая граната Ф-1. В ближайшее время на место происшествия должны прибыть войсковые взрывотехники. Они заберут боеприпас, безопасно его транспортируют на полигон, после чего произведут его детонацию.