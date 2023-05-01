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Житель Брянской области сообщил о взрывах перед сходом поезда с рельсов

Житель города Унеча Брянской области, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что перед сходом поезда с рельсов были слышны взрывы. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Житель Брянской области сообщил о взрывах перед сходом поезда с рельсов
© Соцсети

«Было два громких взрыва», — поделился он.

О подрыве железной дороги в Брянской области ранее сообщил глава региона Александр Богомаз. Инцидент произошел на 136-м километре железнодорожных путей Брянск — Унеча. Грузовой поезд сошел с рельс в результате работы взрывного устройства. Пострадавших, по словам губернатора, нет.

По предварительным данным, в подрыве железной дороге участвовали двое мужчин.

В РЖД также прокомментировали подрыв железной дороги под Брянском. По данным холдинга, к сходу вагонов грузового поезда, перевозившего топливо и строительные материалы, привело вмешательство посторонних лиц в работу транспорта.

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