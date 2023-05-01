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Появились данные о причастных к диверсии на железной дороге под Брянском

Появились сведения о причастных к диверсии на железной дороге под Брянском. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, правоохранительные органы занялись поиском двух мужчин, которые, согласно предварительным данным, участвовали в подрыве железнодорожного полотна. Разыскиваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения недалеко от места происшествия. На юго-западе Брянской области введен план «Перехват».

Известно, что мощность взрывного устройства составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

В Брянской области на железной дороге сработало взрывное устройство

Ранее в сети появились первые кадры с места подрыва железной дороги в Брянской области.

1 мая стало известно, грузовой поезд сошел с рельсов в Брянской области. Сообщалось, что железнодорожный состав состоял из 60 вагонов с нефтепродуктами и пиломатериалами. Незадолго до схода поезда произошел подрыв железной дороги.

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