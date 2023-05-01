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Названа причина пожара на железной дороге в Брянской области

Пожар на железной дороге в Брянской области возник в результате схода с рельсов локомотива и двух цистерн с газойлем. Такую причину назвали в экстренных службах региона, передает ТАСС.

Названа причина пожара на железной дороге в Брянской области
© Lenta.ru

Ранее региональное правительство уточнило, что грузовой поезд, сошедший с рельсов из-за подрыва железнодорожного полотна, перевозил топливо и строительные материалы.

Пострадавших в результате случившегося нет. Движение на участке приостановлено, работают оперативные службы.

О том, что железнодорожный состав из 60 вагонов сошел с рельсов в граничащем с Украиной российском регионе, стало известно в понедельник, 1 мая. Согласно данным Baza, примерно 7-8 вагонов в настоящее время лежат на боку, на месте произошел пожар.

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