Названа причина пожара на железной дороге в Брянской области

Пожар на железной дороге в Брянской области возник в результате схода с рельсов локомотива и двух цистерн с газойлем. Такую причину назвали в экстренных службах региона, передает ТАСС.

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Ранее региональное правительство уточнило, что грузовой поезд, сошедший с рельсов из-за подрыва железнодорожного полотна, перевозил топливо и строительные материалы.

Пострадавших в результате случившегося нет. Движение на участке приостановлено, работают оперативные службы.