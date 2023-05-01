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В Грузии арестовали мужчину за попытку продажи урана за $2 млн

Сотрудники Службы госбезопасности Грузии задержали мужчину, который планировал продать уран за $2 млн. Об этом в понедельник сообщили в спецслужбе.

В Грузии арестовали мужчину за попытку продажи урана за $2 млн
© РИА Новости

"Сотрудники департамента контрразведки Службы государственной безопасности вместе с прокуратурой Грузии в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержали одного человека по факту попытки незаконной реализации радиоактивного вещества", - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, задержанный пытался продать радиоактивное вещество в городе Поти. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном обороте радиоактивных веществ, обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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