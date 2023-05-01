В Грузии арестовали мужчину за попытку продажи урана за $2 млн
Сотрудники Службы госбезопасности Грузии задержали мужчину, который планировал продать уран за $2 млн. Об этом в понедельник сообщили в спецслужбе.
"Сотрудники департамента контрразведки Службы государственной безопасности вместе с прокуратурой Грузии в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержали одного человека по факту попытки незаконной реализации радиоактивного вещества", - говорится в сообщении.
По информации спецслужбы, задержанный пытался продать радиоактивное вещество в городе Поти. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном обороте радиоактивных веществ, обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.