В РЖД прокомментировали подрыв железной дороги под Брянском

К сходу вагонов грузового поезда, перевозившего топливо и строительные материалы, привело вмешательство посторонних лиц в работу транспорта. Так подрыв железной дороги под Брянском прокомментировали в холдинге «Российские железные дороги» (РЖД), сообщение опубликовано в Telegram.

«1 мая в 10:17 на перегоне Унеча — Рассуха Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход локомотива и семи вагонов грузового поезда», — приводят подробности инцидента в РЖД.

В компании сообщают, что после схода локомотива возможны задержки в направлении Новозыбков — Москва и Климов — Москва.