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Под Краснодаром ведутся активные поиски пропавших аниматоров

Под Краснодаром правоохранители и волонтеры ведут поиски аниматоров Татьяны Мостыко и Кирилла Чубко, которые пропали в воскресенье вечером, 30 апреля. Об этом пишет «Комсомольская правда. Краснодар».

Два человека пропали без вести на трассе М-4 «Дон»
© РИА Новости

По данным издания, аниматоры возвращались домой по трассе М-4 «Дон» из станицы Крыловской в Усть-Лабинск.

Активные поиски начались утром 1 мая. Перед началом спасательной операции стражи порядка запросили и просмотрели записи с камер, расположенных вдоль шоссе с тем, чтобы сузить зону поисков.

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После анализа полученных данных было принято решение искать пропавших в Выселковском районе. Кроме того, были начаты поиски автомобиля Hyundai Grandeur 2010 года выпуска с государственным регистрационным знаком «У 002 УМ 93», на котором передвигались аниматоры.

Уточняется, что следователи завели дело по статье об «убийстве двух или более лиц, совершенном из корыстных побуждений».

Полиция прочесывает местность, а также проводит адресные проверки лиц, которые «находятся на плохом счету» и могут быть причастны к исчезновению аниматоров.

Ранее сообщалось, что родственники Кирилла и Татьяны заявили в полицию о снятии наличных с банковских карт пропавших в банкоматах станиц Березанской, Ирклиевской и Каневской.

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