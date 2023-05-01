В Брянской области на железной дороге сработало взрывное устройство
В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Губернатор уточнил, что инцидент произошел на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча. В результате подрыва сошел с рельсов локомотив грузового состава.
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По его данным, пострадавших нет.
Уточняется, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Движение на участке дороги приостановлено.
Ранее губернатор рассказал, что посетил пострадавшую при обстреле со стороны ВСУ Суземку. По его словам, обстреляв мирное поселение, украинские военные «вновь показали свою ничтожность».