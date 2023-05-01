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В Брянской области на железной дороге сработало взрывное устройство

В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Губернатор уточнил, что инцидент произошел на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча. В результате подрыва сошел с рельсов локомотив грузового состава.

t.me/bbbreaking/154262

По его данным, пострадавших нет.

Уточняется, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Движение на участке дороги приостановлено.

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на железной дороге

Ранее губернатор рассказал, что посетил пострадавшую при обстреле со стороны ВСУ Суземку. По его словам, обстреляв мирное поселение, украинские военные «вновь показали свою ничтожность».

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