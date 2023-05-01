В Подмосковье отца подозревают в развращении 16-летней дочери

По данным издания, 16-летняя школьница рассказала директору школы, что 57-летний отец трогает ее за интимные места. По словам девочки, он начал совершать эти действия сразу после смерти жены — в январе 2022 года. Школьница решилась рассказать о произошедшем только сейчас. Она утверждает, что отец ее не насиловал, но действия сексуального характера он совершает один раз в месяц у них дома.