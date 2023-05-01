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В Подмосковье отца подозревают в развращении 16-летней дочери после смерти ее матери

В Подмосковье мужчину подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении его 16-летней дочери, сообщается в Telegram-канале Shot.

В Подмосковье отца подозревают в развращении 16-летней дочери
© РИА Новости

По данным издания, 16-летняя школьница рассказала директору школы, что 57-летний отец трогает ее за интимные места. По словам девочки, он начал совершать эти действия сразу после смерти жены — в январе 2022 года. Школьница решилась рассказать о произошедшем только сейчас. Она утверждает, что отец ее не насиловал, но действия сексуального характера он совершает один раз в месяц у них дома.

Информация о произошедшем была передана сотрудникам правоохранительных органов. Полицейские проводят проверку. Было установлено, что семья не состоит на учете.

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