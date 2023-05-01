Найденная в Москве граната оказалась муляжом

Shot: найденная в Южном Бутово граната оказалась муляжом
Специалисты обследовали гранату Ф-1, найденную в московском районе Южное Бутово, сообщает Shot.
Выяснилось, что граната оказалась муляжом.
Оцепление у места обнаружения подозрительного предмета сняли.
Местный житель, который нашел гранату во время прогулки с питомцем, рассказал, что сразу вызвал полицию.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что гранату РГД-5 обнаружили под линией электропередачи в лесополосе на востоке Москвы.
До этого стало известно, что дворник нашел гранату Ф-1 в подъезде дома, расположенного на западе столицы.
Кроме того, сообщалось, что аналогичный предмет, похожий на гранату Ф-1, обнаружили на улице Генерала Дорохова в Москве.