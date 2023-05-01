$80.51-1.0588.37-1.83

Shot: найденная в Южном Бутово граната оказалась муляжом

Специалисты обследовали гранату Ф-1, найденную в московском районе Южное Бутово, сообщает Shot.

Найденная в Москве граната оказалась муляжом
© РИА Новости

Выяснилось, что граната оказалась муляжом.

Оцепление у места обнаружения подозрительного предмета сняли.

Местный житель, который нашел гранату во время прогулки с питомцем, рассказал, что сразу вызвал полицию.

Mash: гранату нашли у площадки для выгула собак в Москве

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что гранату РГД-5 обнаружили под линией электропередачи в лесополосе на востоке Москвы.

До этого стало известно, что дворник нашел гранату Ф-1 в подъезде дома, расположенного на западе столицы.

Кроме того, сообщалось, что аналогичный предмет, похожий на гранату Ф-1, обнаружили на улице Генерала Дорохова в Москве.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий