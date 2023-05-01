Найденная в Москве граната оказалась муляжом

Специалисты обследовали гранату Ф-1, найденную в московском районе Южное Бутово, сообщает Shot.

Выяснилось, что граната оказалась муляжом.

Оцепление у места обнаружения подозрительного предмета сняли.

Местный житель, который нашел гранату во время прогулки с питомцем, рассказал, что сразу вызвал полицию.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что гранату РГД-5 обнаружили под линией электропередачи в лесополосе на востоке Москвы.

До этого стало известно, что дворник нашел гранату Ф-1 в подъезде дома, расположенного на западе столицы.