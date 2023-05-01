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СК начал проверку по факту подрыва опоры ЛЭП под Гатчиной

Следственный комитет по Ленинградской области направил к месту подрыва ЛЭП под Гатчиной следственно-оперативную группу.

СК начал проверку по факту подрыва опоры ЛЭП под Гатчиной
© Российская Газета

В ведомстве отметили, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, подрыв опоры произошел на территории Сусанинского сельского поселения. Как ранее сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, рядом была заминирована еще одна опора. Взрывотехники разминировать ее.

На электроснабжение населенных пунктов Ленинградской области этот инцидент не повлиял.

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