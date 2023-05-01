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Москвичка зарезала 90-летнюю мать в ходе ссоры

Женщина зарезала 90-летнюю мать в ходе ссоры в квартире на северо-западе Москвы. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Москвичка зарезала 90-летнюю мать в ходе ссоры
© Мослента

По данным ведомства, тело пенсионерки с ножевыми ранениями было найдено 1 мая в квартире на улице Расплетина. По предварительной информации, пожилую женщину зарезала ее дочь в ходе произошедшего между ними конфликта. Подозреваемую в убийстве задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее в Москве 23-летний рецидивист забил отца молотком после ссоры.

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