Москвичка зарезала 90-летнюю мать в ходе ссоры

Женщина зарезала 90-летнюю мать в ходе ссоры в квартире на северо-западе Москвы . Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, тело пенсионерки с ножевыми ранениями было найдено 1 мая в квартире на улице Расплетина. По предварительной информации, пожилую женщину зарезала ее дочь в ходе произошедшего между ними конфликта. Подозреваемую в убийстве задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).