Пожар охватил девять жилых домов в Забайкалье

Пожар распространился на девять жилых домов в городе Борзя Забайкальского края, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
По информации МЧС, 48 пожарных тушат огонь, охвативший девять домов на улице Новосельской. К месту дополнительно направлены еще 36 человек, девять единиц техники и пожарный поезд.
Тушение осложняет сильный ветер, скорость которого достигает 23 м/с.
В МЧС уточнили, что погибших и пострадавших нет.
Ранее в Рослесхозе сообщили, что направят 284 пожарных в Курганскую, Омскую, Свердловскую области и Забайкальский край для помощи местным пожарным.
По последним данным, спасатели ликвидировали 1741 пожар в стране.
В преддверие майских праздников в МЧС РФ также рассказали, как безопасно готовить шашлык, чтобы огонь от костра или мангала не стал причиной пожара.