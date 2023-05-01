Пожар охватил девять жилых домов в Забайкалье

Пожар распространился на девять жилых домов в городе Борзя Забайкальского края, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

© МЧС России

По информации МЧС, 48 пожарных тушат огонь, охвативший девять домов на улице Новосельской. К месту дополнительно направлены еще 36 человек, девять единиц техники и пожарный поезд.

Тушение осложняет сильный ветер, скорость которого достигает 23 м/с.

В МЧС уточнили, что погибших и пострадавших нет.

Ранее в Рослесхозе сообщили, что направят 284 пожарных в Курганскую, Омскую, Свердловскую области и Забайкальский край для помощи местным пожарным.

По последним данным, спасатели ликвидировали 1741 пожар в стране.