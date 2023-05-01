С 28 апреля Елена Блиновская остается под домашним арестом, также ей запрещено выходить в интернет. Однако блогер рискует оказаться в СИЗО, сообщает ТАСС. Причина — кураторы ее марафонов продолжают продажи в соцсетях, рассылают ее голосовые сообщения и даже обещают, что уже летом или осенью с Еленой можно будет пообщаться. Если суд увидит в этом нарушение запрета, наказание заменят изоляцией в СИЗО.
«Пресненский районный суд Москвы установил ранее в отношении обвиняемой запреты, в том числе запрет пользоваться мобильной связью и интернетом, где сегодня появились якобы со стороны кураторов Блиновской призывы участвовать в ее новых марафонах. В том случае, если с ее стороны будут установлены нарушения запретов, правоохранители могут выйти в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу», — рассказал источник ТАСС.
В свою очередь, адвокат Сергей Жорин пояснил в беседе с агентством, что для этого суду потребуется доказательство, что публикации делала именно Елена.
Напомним, в отношении его подзащитного блогера Эдварда Била, замешанного в деле о ДТП в центре Москвы, инспекция также просила ужесточить меру пресечения при схожих обстоятельствах. Блогера подозревали в ведении фейкового аккаунта, однако за отсутствием доказательств суд не стал отправлять его в СИЗО.