С 28 апреля Елена Блиновская остается под домашним арестом, также ей запрещено выходить в интернет. Однако блогер рискует оказаться в СИЗО, сообщает ТАСС. Причина — кураторы ее марафонов продолжают продажи в соцсетях, рассылают ее голосовые сообщения и даже обещают, что уже летом или осенью с Еленой можно будет пообщаться. Если суд увидит в этом нарушение запрета, наказание заменят изоляцией в СИЗО.

«Пресненский районный суд Москвы установил ранее в отношении обвиняемой запреты, в том числе запрет пользоваться мобильной связью и интернетом, где сегодня появились якобы со стороны кураторов Блиновской призывы участвовать в ее новых марафонах. В том случае, если с ее стороны будут установлены нарушения запретов, правоохранители могут выйти в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу», — рассказал источник ТАСС.

В свою очередь, адвокат Сергей Жорин пояснил в беседе с агентством, что для этого суду потребуется доказательство, что публикации делала именно Елена.