На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 5
Сейсмологи в ночь на понедельник зарегистрировали землетрясение магнитудой 5 в районе вулкана Шивелуч в Камчатском крае, оно ощущалось в поселке Ключи Усть-Камчатского района, сообщается в понедельник в телеграм-канале камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
"Сегодня ночью в 02:50 (17:50 мск в воскресенье - прим. ТАСС) в районе вулкана Шивелуч на глубине 2 км произошло землетрясение магнитудой 5,0, ощущавшееся в поселке Ключи", - говорится в опубликованном сообщении.
По информации ГУ МЧС по Камчатскому краю, ночью и утром понедельника также было зарегистрировано пять неощущаемых землетрясений в Усть-Камчатском районе с магнитудой от 3,8 до 4,6.
Как ранее сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, высокая сейсмическая активность в районе вулкана Шивелуч может быть связана с образованием нового лавового купола западнее действующего в кратере Молодого Шивелуча.
Шивелуч начал извергаться в ночь на 11 апреля, к утру высота пеплового облака над вулканом достигла 20 км над уровнем моря. Взрыв от извержения уничтожил большую часть купола вулкана.