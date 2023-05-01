На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 5

Сейсмологи в ночь на понедельник зарегистрировали землетрясение магнитудой 5 в районе вулкана Шивелуч в Камчатском крае, оно ощущалось в поселке Ключи Усть-Камчатского района, сообщается в понедельник в телеграм-канале камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

"Сегодня ночью в 02:50 (17:50 мск в воскресенье - прим. ТАСС) в районе вулкана Шивелуч на глубине 2 км произошло землетрясение магнитудой 5,0, ощущавшееся в поселке Ключи", - говорится в опубликованном сообщении.

По информации ГУ МЧС по Камчатскому краю, ночью и утром понедельника также было зарегистрировано пять неощущаемых землетрясений в Усть-Камчатском районе с магнитудой от 3,8 до 4,6.

Как ранее сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, высокая сейсмическая активность в районе вулкана Шивелуч может быть связана с образованием нового лавового купола западнее действующего в кратере Молодого Шивелуча.