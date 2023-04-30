Завернутое в ковер тело мужчины нашли в квартире жилого дома в Москве

Завернутое в ковер тело мужчины было обнаружено в квартире жилого дома на проспекте Маршала Жукова. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 30 апреля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

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— В настоящее время следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказала она.

По словам собеседницы «ВМ», на найденном теле имеются признаки насильственной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

29 апреля 23-летняя жительницы Ростова-на-Дону обратилась в полицию с заявлением о пропаже восьмимесячной дочки. Сотрудники полиции провели обыск места жительства семьи и обнаружили там останки девочки.