Ведущая MSNBC упала на вечеринке корреспондентов Белого дома

Ведущая MSNBC Стефани Рул упала на пол во время вечеринки после приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Видео инцидента опубликовал портал TMZ.

© Газета.Ru

На кадрах с места событий видно, что журналистка в вечернем платье вместе с коллегами позировала для фотографов, однако не удержалась и рухнула вниз. Стоявшая рядом с ней ведущая Симона Сандерс-Таунсенд попыталась поймать ее, но не удержала. После она помогла ей встать.

По данным портала, журналистка не пострадала.

Вечеринка после традиционного приема ассоциации проходила в резиденции посла Франции в округе Колумбия. Отмечается, что инцидент произошел около часа ночи по местному времени.

Ранее на церемонии «Оскар» фотограф упал на дорожке с камерами наперевес. Ему бросилась помочь американская певица и актриса Леди Гага. Инцидент попал на камеры телефона. Кадры разлетелись по сети.