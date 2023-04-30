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Ведущая MSNBC упала на вечеринке корреспондентов Белого дома

Ведущая MSNBC Стефани Рул упала на пол во время вечеринки после приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Видео инцидента опубликовал портал TMZ.

Ведущая MSNBC упала на вечеринке корреспондентов Белого дома
© Газета.Ru

На кадрах с места событий видно, что журналистка в вечернем платье вместе с коллегами позировала для фотографов, однако не удержалась и рухнула вниз. Стоявшая рядом с ней ведущая Симона Сандерс-Таунсенд попыталась поймать ее, но не удержала. После она помогла ей встать.

По данным портала, журналистка не пострадала.

Вечеринка после традиционного приема ассоциации проходила в резиденции посла Франции в округе Колумбия. Отмечается, что инцидент произошел около часа ночи по местному времени.

Ранее на церемонии «Оскар» фотограф упал на дорожке с камерами наперевес. Ему бросилась помочь американская певица и актриса Леди Гага. Инцидент попал на камеры телефона. Кадры разлетелись по сети.

До этого главе МВД Финляндии Кристе Микконен стало плохо во время брифинга, политик упала в обморок.

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