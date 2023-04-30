Установлена личность оставившей 4-летнего сына в машине москвички

По данным издания, матерью ребенка оказалась некая Наталия Р. Мальчик рассказал, что она попросила его ничего не трогать в машине, после чего ушла в неизвестном направлении.

Напомним, 30 апреля 2023 года неподалеку от входа в парк «Царицыно» местные жители увидели ребенка, который сидел один в белом легковом автомобиле «Лада-Ларгус». Примерно через три с половиной часа они возвращались домой и обратили внимание, что мальчик все еще сидит один. Ребенок показал им порезанный палец, из которого текла кровь. Кроме этого, он сильно плакал. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи, сотрудников полиции и МЧС. Специалисты сумели вытащить ребенка, после чего он был передан медикам и сотрудникам правоохранительных органов.