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Полицейские установили личность матери, оставившей 4-летнего сына одного в машине в Москве

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность матери четырехлетнего мальчика, который в течение нескольких часов находился один в заблокированной машине в Москве, сообщается в Telergam-канале 112.

Установлена личность оставившей 4-летнего сына в машине москвички
© Телеграм-канал «112»

По данным издания, матерью ребенка оказалась некая Наталия Р. Мальчик рассказал, что она попросила его ничего не трогать в машине, после чего ушла в неизвестном направлении.

Сотрудники правоохранительных органов намерены поговорить с женщиной и выяснить мотивы совершения такого поступка.

Напомним, 30 апреля 2023 года неподалеку от входа в парк «Царицыно» местные жители увидели ребенка, который сидел один в белом легковом автомобиле «Лада-Ларгус». Примерно через три с половиной часа они возвращались домой и обратили внимание, что мальчик все еще сидит один. Ребенок показал им порезанный палец, из которого текла кровь. Кроме этого, он сильно плакал. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи, сотрудников полиции и МЧС. Специалисты сумели вытащить ребенка, после чего он был передан медикам и сотрудникам правоохранительных органов.

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