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AP: в штате Миссисипи два человека погибли в результате стрельбы

Два человека погибли и еще четверо получили ранения в результате стрельбы, произошедшей недалеко от города Бэй-Сент-Луис (штат Миссисипи). Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные службы.

AP: в штате Миссисипи два человека погибли в результате стрельбы
© Unsplash

По их данным, стрельба произошла на вечеринке в частном доме в прибрежном районе штата. Полиция установила по показаниям свидетелей личность скрывшегося злоумышленника, Кэмерона Эвереста Бранда, и вскоре задержала его в доме в городе Пасс-Крисчен (штат Миссисипи).

Правоохранительные органы предъявили Бранду обвинения в убийстве и нападении при отягчающих обстоятельствах. Окружной судья отказал ему в освобождении под залог.

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