$80.51-1.0588.37-1.83

Тела двоих мужчин обнаружили в хостеле на западе Москвы

Тела двоих мужчин обнаружили в хостеле на западе Москвы. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Тела двоих мужчин обнаружили в хостеле на западе Москвы
© Вечерняя Москва

Согласно данным ведомства, их обнаружили утром 1 мая в здании на улице 50 лет Октября. В ходе следствия выяснилось, что погибшими оказались мужчины в возрасте 21 и 22 лет без видимых телесных повреждений. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обязательств произошедшего, ход и результаты проверочных мероприятий, проводимых следственным органом, а также принятие решения по результатам процессуальной проверки, сообщает сайт ведомства.

Похожий случай произошел в конце марта в комнате одного из хостелов в центре столицы. Примечательно, что на телах погибших не нашли физических повреждений. В ходе осмотра места происшествия в комнате обнаружены неустановленные вещества.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий