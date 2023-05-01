Тела двоих мужчин обнаружили в хостеле на западе Москвы. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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Согласно данным ведомства, их обнаружили утром 1 мая в здании на улице 50 лет Октября. В ходе следствия выяснилось, что погибшими оказались мужчины в возрасте 21 и 22 лет без видимых телесных повреждений. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обязательств произошедшего, ход и результаты проверочных мероприятий, проводимых следственным органом, а также принятие решения по результатам процессуальной проверки, сообщает сайт ведомства.