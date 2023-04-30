Названа возможная причина крупного пожара в Курганской области

"В Мишкинском округе идет борьба с крупным пожаром, причиной которого стала, по предварительной информации, детская шалость - два ребенка рыбачили и подожгли камыш. Если вина детей подтвердится, ответственность за несовершеннолетних поджигателей понесут родители. На них не только будет составлен протокол. В судебном порядке в таких случаях взыскивается и материальный ущерб, нанесенный и строениям, и лесному фонду", - говорится в сообщении.