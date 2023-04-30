Названа возможная причина крупного пожара в Курганской области

Причиной крупного пожара в Курганской области мог стать поджог детьми камышей
Причиной крупного пожара в Мишкинском районе Курганской области, который спасатели тушат несколько дней, мог стать поджог детьми камышей. Об этом сообщили в воскресенье в Telegram-канале правительства региона.
"В Мишкинском округе идет борьба с крупным пожаром, причиной которого стала, по предварительной информации, детская шалость - два ребенка рыбачили и подожгли камыш. Если вина детей подтвердится, ответственность за несовершеннолетних поджигателей понесут родители. На них не только будет составлен протокол. В судебном порядке в таких случаях взыскивается и материальный ущерб, нанесенный и строениям, и лесному фонду", - говорится в сообщении.
Также в одном из садовых товариществ Кетовского округа, по предварительной информации, причиной возгорания стали работы, которые несмотря на все запреты проводил председатель кооператива.
"Только благодаря пожарным, возгорание удалось оперативно потушить, пострадали только заборы дач, до строений огонь не добрался", - уточнили в правительстве.
Начальник управления специальных программ аппарата губернатора Станислав Носков призвал жителей соблюдать меры пожарной безопасности.
Ранее стало известно, что ландшафтный и лесной пожары подошли на расстояние 3 км к деревне Озерки в Мишкинском районе, к их тушению привлекли вертолет Ми-8 МЧС России. На месте ЧП задействовали 16 единиц техники и 51 человека личного состава. Пожары действуют на площади 10 га. Угроза перехода огня на населенный пункт отсутствует.