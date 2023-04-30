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Shot: мужчина представился Григорием Лепсом и пообещал устроить теракт в Санкт-Петербурге

Неизвестный представился Григорием Лепсом и сообщил, что собирается напасть на полицейских и совершить теракт в аэропорту Пулково, сообщается в Telegram-канале Shot.

Shot: мужчина представился Лепсом и пообещал устроить теракт в Петербурге
© РИА Новости

По данным издания, мужчина, представившийся Григорием Лепсом, сообщил, что он прилетел из Уфы в Санкт-Петербург. Неизвестный рассказал, что он планирует напасть на сотрудников полиции, работающих в аэропорту Пулково, а затем совершить там теракт и поджог.

Сотрудники правоохранительных органов немедленно усилили меры безопасности в аэропорту, после этого здание было осмотрено. Взрывных устройств там обнаружено не было, поэтому через час аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

Полицейские устанавливают личность звонившего.

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