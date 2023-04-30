В Москве мать оставила ребенка в закрытой машине

Полицейские проводят проверку, после того как в Москве ребенка обнаружили в закрытом салоне автомобиля, где его без присмотра надолго оставила мать. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России .

"30 апреля около 16:00 в полицию поступила информация об обнаружении в Шипиловском проезде ребенка, в течение длительного времени оставленного в салоне автомобиля. Незамедлительно прибывшими на место полицейскими по указанному адресу была обнаружена несовершеннолетняя, находившаяся внутри закрытого легкового автомобиля без присмотра взрослых", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что дверь машины разблокировали, а девочку передали медикам для осмотра и оказания необходимой помощи. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. "Сотрудники полиции установили личность матери малолетнего ребенка, она была препровождена в территориальный ОМВД для дальнейшего разбирательства. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, решается вопрос о привлечении женщины к установленной законом ответственности", - добавили в пресс-службе.