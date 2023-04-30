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Соседи расчленивших дочь родителей рассказали о постоянных криках из квартиры

Соседи жестоко убивших и расчленивших восьмимесячную дочь родителей из Ростова-на-Дону рассказали о постоянно доносившихся из квартиры криках и неоднократных визитах инспекции по делам несовершеннолетних (ПДН). Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Соседи расчленивших дочь родителей рассказали о постоянных криках из квартиры
© Lenta.ru

По словам жительницы дома в ЖК Суворовский, Яков и Анастасия заехали в квартиру около полугода назад — с тех пор оттуда почти каждый день были слышны ругань и плач маленького ребенка. За это время к супругам несколько раз приезжали сотрудники ПДН, утверждают соседи.

Люди предполагали, что мужчина был наркоманом — его крики, по их словам, были нечеловеческими. Соседи отметили, что в день убийства дочери Яков буянил сильнее обычного. Когда шум и детский плач резко прекратились, жильцы других квартир заподозрили неладное.

Ранее сообщалось, что двое родителей из Ростова-на-Дону жестоко убили свою восьмимесячную дочь. Предприниматель Яков Майборода во время ссоры с женой, студенткой-педиатром Анастасией, попытался ударить ее ногой, но промахнулся и попал в голову дочери. От нанесенных повреждений девочка скончалась. Затем молодые родители попытались избавиться от тела — расчленили дочь и разложили останки по пакетам, чтобы потом вынести их на улицу.

Расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

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