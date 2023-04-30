СМИ: посетителей Третьяковской галереи эвакуировали в Москве

В Москве в Третьяковской галерее провели эвакуацию сотрудников и посетителей из-за поступившей анонимной угрозы взрыва. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, в настоящее время люди находятся на улице. На место выдвинулись правоохранители.

Ранее сообщалось, что сообщения о минировании галереи поступают на регулярной основе. Так, в 2022 году анонимные угрозы были отправлены руководству культурного учреждения 2 и 4 августа.

Из-за угроз 2 августа было эвакуировано порядка тысячи человек, 4 августа - около 400.