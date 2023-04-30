$80.51-1.0588.37-1.83

Mash: посетителей Третьяковской галереи эвакуировали в Москве

В Москве в Третьяковской галерее провели эвакуацию сотрудников и посетителей из-за поступившей анонимной угрозы взрыва. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

СМИ: посетителей Третьяковской галереи эвакуировали в Москве
© РИА Новости

По данным канала, в настоящее время люди находятся на улице. На место выдвинулись правоохранители.

Ранее сообщалось, что сообщения о минировании галереи поступают на регулярной основе. Так, в 2022 году анонимные угрозы были отправлены руководству культурного учреждения 2 и 4 августа.

Из-за угроз 2 августа было эвакуировано порядка тысячи человек, 4 августа - около 400.

Деньги за билеты не были возвращены, но посетителям предложили нанести визит в галерею в течение 10 дней после инцидента.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий