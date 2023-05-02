При обстреле граничащего с Украиной российского региона загорелся дом

Один из домов в селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области загорелся после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По данным главы российского региона, при атаке со стороны Украины никто не пострадал, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Днем ранее, 1 мая, на железной дороге в Брянской области сработало неустановленное взрывное устройство. В результате схода с рельсов локомотива и двух цистерн с газойлем начался пожар. Движение по перегону Унеча — Рассуха в Брянской области восстановили спустя сутки после взрыва в российском регионе.