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При обстреле граничащего с Украиной российского региона загорелся дом

Один из домов в селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области загорелся после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

При обстреле граничащего с Украиной российского региона загорелся дом
© РИА Новости

По данным главы российского региона, при атаке со стороны Украины никто не пострадал, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Днем ранее, 1 мая, на железной дороге в Брянской области сработало неустановленное взрывное устройство. В результате схода с рельсов локомотива и двух цистерн с газойлем начался пожар. Движение по перегону Унеча — Рассуха в Брянской области восстановили спустя сутки после взрыва в российском регионе.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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