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Число погибших при обстреле ВСУ поселка в Брянской области возросло

В поселке Суземка в Брянской области в результате обстрела со стороны ВСУ погибли четыре человека, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор подчеркнул, что в настоящее время продолжаются работы по разбору завалов разрушенного при обстреле жилого дома. В них задействованы специалисты региональных экстренных служб.

Сотрудники служб обнаружили и извлекли из-под завалов тела еще двух сельчан. Таким образом, общее количество жертв достигло четырех человек, уточнил Богомаз.

Обстрелы поселка Суземка в Брянской области: что известно к этому часу

Кроме того, двое жителей села экстренно госпитализированы в медицинское учреждение. Они находятся под наблюдением врачей.

Богомаз отметил, что в Суземке введен режим ЧС, идут работы по оценке ущерба.

Ранее губернатор сообщил, что в результате удара со стороны ВСУ пострадали три дома, один из них был разрушен полностью. Под развалинами уничтоженного здания были обнаружены тела двух сельчан.

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