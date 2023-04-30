Число погибших при обстреле ВСУ поселка в Брянской области возросло

В поселке Суземка в Брянской области в результате обстрела со стороны ВСУ погибли четыре человека, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор подчеркнул, что в настоящее время продолжаются работы по разбору завалов разрушенного при обстреле жилого дома. В них задействованы специалисты региональных экстренных служб.

Сотрудники служб обнаружили и извлекли из-под завалов тела еще двух сельчан. Таким образом, общее количество жертв достигло четырех человек, уточнил Богомаз.

Кроме того, двое жителей села экстренно госпитализированы в медицинское учреждение. Они находятся под наблюдением врачей.

Богомаз отметил, что в Суземке введен режим ЧС, идут работы по оценке ущерба.