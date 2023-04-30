Число погибших при обстреле ВСУ поселка в Брянской области возросло
В поселке Суземка в Брянской области в результате обстрела со стороны ВСУ погибли четыре человека, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Губернатор подчеркнул, что в настоящее время продолжаются работы по разбору завалов разрушенного при обстреле жилого дома. В них задействованы специалисты региональных экстренных служб.
Сотрудники служб обнаружили и извлекли из-под завалов тела еще двух сельчан. Таким образом, общее количество жертв достигло четырех человек, уточнил Богомаз.
Кроме того, двое жителей села экстренно госпитализированы в медицинское учреждение. Они находятся под наблюдением врачей.
Богомаз отметил, что в Суземке введен режим ЧС, идут работы по оценке ущерба.
Ранее губернатор сообщил, что в результате удара со стороны ВСУ пострадали три дома, один из них был разрушен полностью. Под развалинами уничтоженного здания были обнаружены тела двух сельчан.