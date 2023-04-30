Число погибших при обстреле поселка под Брянском выросло до четырех

"В настоящее время под завалами обнаружены и извлечены еще двое мирных жителей. К сожалению, оба они погибли. Всего на данный момент от действий украинских националистов пострадали двое граждан, они доставлены в больницу и находятся под присмотром медиков. Погибли четверо мирных жителей", - написал он.