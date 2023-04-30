Число погибших при обстреле поселка под Брянском выросло до четырех
Число погибших при обстреле поселка Суземка в Брянской области выросло до четырех человек, еще двое пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье губернатор региона Александр Богомаз.
"В настоящее время под завалами обнаружены и извлечены еще двое мирных жителей. К сожалению, оба они погибли. Всего на данный момент от действий украинских националистов пострадали двое граждан, они доставлены в больницу и находятся под присмотром медиков. Погибли четверо мирных жителей", - написал он.
Ранее в ночь на воскресенье Богомаз сообщал, что при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины погибли два человека. По данным губернатора, в поселке Суземка введен режим чрезвычайной ситуации, начала работу комиссия по оценке ущерба.
"После сегодняшнего обстрела ВСУ в поселке Суземка продолжаются работы по разбору завалов разрушенного дома. На месте работают все оперативные службы, продолжаются работы по разбору завалов и расчистке территорий", - написал глава региона.