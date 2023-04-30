$80.51-1.0588.37-1.83

В Красноярске «Гелендваген» сгорел при попытке уйти от погони ГИБДД

Водитель «Гелендвагена» в воскресенье, 30 апреля, проигнорировал требования сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться. Попытка оказалась неудачной - на 870 км трассы Красноярск-Канск автомобиль загорелся и врезался в отбойник, пишет РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, у автолюбителя были при себе документы на машину, он не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы привлекли мужчину к административной ответственности за невыполнение законных требований об остановке, сообщает паблик «ЧП Красноярск».

Комментаторы предположили, что при попытке скрыться от погони владелец иномарки задействовал все ресурсы мощной машины. Это привело к перегреву одного из двух топливных насосов, а затем - к возгоранию.

Вместе с тем, уточнили пользователи, возгорание могло возникнуть и из-за несоблюдения техники безопасности. К примеру, в случае, если водитель уронил на пол машины кальян.

Читатели паблика подчеркнули, что штраф обошелся бы автолюбителю значительно дешевле. Даже если бы сотрудники ГИБДД нашли значительные нарушения, они не потребовали бы выше 40 тыс. рублей.

Другие комментаторы не согласились с ними. По их мнению, в машине мог находиться нелегальный груз. Его обнаружение при осмотре привело бы к значительно более серьезным последствиям, чем штраф, констатировали пользователи.

9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий