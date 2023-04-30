В Красноярске «Гелендваген» сгорел при попытке уйти от погони ГИБДД

Водитель «Гелендвагена» в воскресенье, 30 апреля, проигнорировал требования сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться. Попытка оказалась неудачной - на 870 км трассы Красноярск-Канск автомобиль загорелся и врезался в отбойник, пишет РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, у автолюбителя были при себе документы на машину, он не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы привлекли мужчину к административной ответственности за невыполнение законных требований об остановке, сообщает паблик «ЧП Красноярск».

Комментаторы предположили, что при попытке скрыться от погони владелец иномарки задействовал все ресурсы мощной машины. Это привело к перегреву одного из двух топливных насосов, а затем - к возгоранию.

Вместе с тем, уточнили пользователи, возгорание могло возникнуть и из-за несоблюдения техники безопасности. К примеру, в случае, если водитель уронил на пол машины кальян.

Читатели паблика подчеркнули, что штраф обошелся бы автолюбителю значительно дешевле. Даже если бы сотрудники ГИБДД нашли значительные нарушения, они не потребовали бы выше 40 тыс. рублей.