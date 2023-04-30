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В Новосибирске совершил жесткую посадку легкомоторный самолет

астный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку рядом с посадочной площадкой в Новосибирске. Экипаж не пострадал, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратурой.

В Новосибирске совершил жесткую посадку легкомоторный самолет
© Соцсети

"Около 17:00 (13:00 мск - прим. ТАСС) при выполнении частного полета легкомоторное судно Cessna 172 совершило жесткую посадку на участок местности вблизи посадочной площадки "Городской аэропорт" в Заельцовском районе Новосибирска", - сообщили в ведомстве, добавив, что экипаж самолета не пострадал.

Самолет получил повреждения планера, кабины и шасси. Прокуратура начала проверку, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

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