В Новосибирске совершил жесткую посадку легкомоторный самолет

"Около 17:00 (13:00 мск - прим. ТАСС) при выполнении частного полета легкомоторное судно Cessna 172 совершило жесткую посадку на участок местности вблизи посадочной площадки "Городской аэропорт" в Заельцовском районе Новосибирска", - сообщили в ведомстве, добавив, что экипаж самолета не пострадал.