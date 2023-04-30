В Балакове мужчина зарезал 17-летнего подростка

В Саратовской области конфликт между 17-летним подростком и 39-летним местным жителем закончился убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

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Инцидент произошел ночью 29 апреля в Балакове. По данным ведомства, ссора между юношей и ранее незнакомым ему россиянином завязалась на участке в проезде Строителей.

Во время выяснения отношений мужчина ударил подростка ножом. В результате пострадавший скончался на месте.