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В Сиэтле в результате стрельбы погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли и еще один пострадал в результате стрельбы в Сиэтле (штат Вашингтон). Об этом в воскресенье сообщило местное отделение полиции на своем сайте.

В Сиэтле в результате стрельбы погибли два человека
© РИА Новости

По ее информации, стрельба произошла в субботу в 22:30 по местному времени (08:30 мск воскресенья) в парке. В результате двое мужчин погибли, один находится в больнице в критическом состоянии.

Полиция ищет четвертого мужчину, который, по словам очевидцев, находился на месте происшествия, но покинул его до прибытия правоохранительных органов. Информация о подозреваемом не приводится.

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