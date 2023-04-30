В Сиэтле в результате стрельбы погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли и еще один пострадал в результате стрельбы в Сиэтле (штат Вашингтон). Об этом в воскресенье сообщило местное отделение полиции на своем сайте.

По ее информации, стрельба произошла в субботу в 22:30 по местному времени (08:30 мск воскресенья) в парке. В результате двое мужчин погибли, один находится в больнице в критическом состоянии.