В Одессе нашли мертвой россиянку с маленькой дочерью

Тела 34-летней гражданки России и ее двухлетней дочери обнаружили украинские полицейские под окнами многоэтажки в Одессе. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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По данным журналистов, женщину и маленькую девочку нашли мертвыми накануне в субботу, 29 апреля. Супруг погибшей в это время был на работе.

Изначально полиция начала расследовать версию об убийстве, но позже переквалифицировала разбирательство на суицид. Утверждается также, что россиянка находилась на территории Украины незаконно.

«Мотивы содеянного выясняются», — сообщили силовики.