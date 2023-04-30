Изрезанное тело мужчины нашли в квартире дома на северо-востоке Москвы

Тело мужчины с множественными ножевыми ранениями нашли на северо-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Останки россиянина 1981 года рождения обнаружили в его квартире в доме в Путевом проезде. Предварительно установлено, что к убийству мужчины причастен бывший сожитель его возлюбленной.