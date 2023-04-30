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Изрезанное тело мужчины нашли в квартире дома на северо-востоке Москвы

Тело мужчины с множественными ножевыми ранениями нашли на северо-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Изрезанное тело мужчины нашли в квартире дома на северо-востоке Москвы
© Газета.Ru

Останки россиянина 1981 года рождения обнаружили в его квартире в доме в Путевом проезде. Предварительно установлено, что к убийству мужчины причастен бывший сожитель его возлюбленной.

Столичный СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый преступник задержан.

«На месте изъято орудие преступления, которое будет направленно на экспертизу. В настоящее время следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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