Изрезанное тело мужчины нашли в квартире дома на северо-востоке Москвы
Тело мужчины с множественными ножевыми ранениями нашли на северо-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Останки россиянина 1981 года рождения обнаружили в его квартире в доме в Путевом проезде. Предварительно установлено, что к убийству мужчины причастен бывший сожитель его возлюбленной.
Столичный СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый преступник задержан.
«На месте изъято орудие преступления, которое будет направленно на экспертизу. В настоящее время следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.