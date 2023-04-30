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В Ачинске пассажир выстрелил в таксиста, чтобы не платить за поездку

В Ачинске пассажир такси выстрелил в водителя, чтобы не платить за поездку, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В Ачинске пассажир выстрелил в таксиста, чтобы не платить за поездку
© Газета.Ru

В полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что на улице Свердлова вблизи одной из саун города возник конфликт между водителем такси и тремя неизвестными, был слышен звук выстрела. Таксиста доставили в медучреждение, где ему оказали помощь.

Мужчина объяснил полицейским, что вез троих молодых людей, и в пути произошел словесный конфликт, так как пассажиры отказывались оплачивать поездку. По предварительным данным, водитель остановил автомобиль и попросил пассажиров выйти, после чего один из них достал травматическое оружие и выстрелил таксисту в ногу.

Полицейские задержали двух ачинцев и доставили их в отдел. Ведутся поиски третьего участника конфликта, который, со слов задержанных, произвел выстрел.

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