В продуктовый магазин в российском городе подбросили взрывчатку

В Хабаровске неизвестный подбросил два самодельных взрывных устройства (СВУ) в продуктовый магазин. Об этом сообщает Telegram -канал Shot.

Уточняется, что подозрительные предметы в российском городе были обнаружены в магазине «Тайфун» во время проверки. Полицейские нашли в нем две заваренные металлические трубки. Проведенная экспертиза показала, что внутри трубок находился бездымный порох типа «Сунар». Его используют для снаряжения боеприпасов.