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В продуктовый магазин в российском городе подбросили взрывчатку

В Хабаровске неизвестный подбросил два самодельных взрывных устройства (СВУ) в продуктовый магазин. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В продуктовый магазин в российском городе подбросили взрывчатку
© Lenta.ru

Уточняется, что подозрительные предметы в российском городе были обнаружены в магазине «Тайфун» во время проверки. Полицейские нашли в нем две заваренные металлические трубки. Проведенная экспертиза показала, что внутри трубок находился бездымный порох типа «Сунар». Его используют для снаряжения боеприпасов.

Изготовитель СВУ на данный момент неизвестен. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону на улице нашли предмет, похожий на гранату Ф-1.

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