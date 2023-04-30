В Саратовской области ребенок утонул в бассейне спорткомплекса

Восьмилетняя девочка утонула в бассейне в городе Балаково Саратовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 29 апреля 2023 года.

«В одном из городских бассейнов в Балаково работниками была обнаружена 8-летняя девочка без сознания», - говорится в сообщении.

Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, но спасти его не удалось. Известно, что в бассейн девочка пришла с матерью.

Началось следствие, проводится проверка.

Накануне министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил, что девочка утонула в бассейне «Дельфин» на набережной Леонова 3а.

Медики поставили диагноз: «Утопление в пресной воде, смерть на месте». https://t.me/s/olegkost1967