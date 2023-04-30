$80.51-1.0588.37-1.83

В Саратовской области ребенок утонул в бассейне спорткомплекса

Восьмилетняя девочка утонула в бассейне в городе Балаково Саратовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета РФ.

В Саратовской области ребенок утонул в бассейне спорткомплекса
© РИА Новости

Инцидент произошел 29 апреля 2023 года.

«В одном из городских бассейнов в Балаково работниками была обнаружена 8-летняя девочка без сознания», - говорится в сообщении.

Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, но спасти его не удалось. Известно, что в бассейн девочка пришла с матерью.

Началось следствие, проводится проверка.

Накануне министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил, что девочка утонула в бассейне «Дельфин» на набережной Леонова 3а.

Медики поставили диагноз: «Утопление в пресной воде, смерть на месте». https://t.me/s/olegkost1967

В начале апреля семилетний ребенок утонул в одном из бассейнов Москвы. Это было первое занятие мальчика с тренером по плаванию.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий