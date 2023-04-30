На Камчатке вблизи вулкана произошло 15 землетрясений за день

Вблизи вулкана Шивелуч на востоке Камчатки за день было зафиксировано 15 подземных толчков. Об этом в воскресенье, 30 апреля, свидетельствуют данные на РАН.

© Lenta.ru

Известно, что землетрясения происходили на расстоянии от 80 до 90 километров от поселка Усть-Камчатск. Максимальная магнитуда составила 4,2. При этом последний толчок зарегистрировали в 16:41 по местному времени (07:41 мск).

В региональном главке МЧС России рассказали РИА Новости, что жители полуострова в оперативные службы не обращались.