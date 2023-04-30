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Посольство РФ в Индии выясняет детали ареста россиян в Гоа по обвинению в наркоторговле

Посольство России в Индии выясняет обстоятельства задержания двух российских граждан в штате Гоа по обвинению в причастности к торговле наркотическими веществами. Об этом сообщили в воскресенье корреспонденту ТАСС в пресс-службе дипломатического представительства.

Посольство РФ в Индии выясняет детали ареста россиян в Гоа по обвинению в наркоторговле
© РИА Новости

"Российские дипломаты находятся на связи с правоохранительными органами Индии. Мы выясняем детали происшедшего и следим за этой ситуацией", - сказал представитель пресс-службы посольства.

Ранее индийские СМИ сообщили, что Бюро по контролю за наркотиками Индии разоблачило международный наркокартель в штате Гоа и арестовало двух россиян. В их числе, по утверждению индийской стороны, медалистка Олимпийских игр 1980 года по плаванию Светлана Варганова и бывший полицейский. Арестован также и индийский гражданин.

По этой информации, у задержанных обнаружены наркотические вещества, в том числе ЛСД, кокаин, гашишное масло и другие наркотики. Местная полиция утверждает, что в штате действовал международный наркокартель с участием российских граждан.

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