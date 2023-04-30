Посольство РФ в Индии выясняет детали ареста россиян в Гоа по обвинению в наркоторговле

Посольство России в Индии выясняет обстоятельства задержания двух российских граждан в штате Гоа по обвинению в причастности к торговле наркотическими веществами. Об этом сообщили в воскресенье корреспонденту ТАСС в пресс-службе дипломатического представительства.

"Российские дипломаты находятся на связи с правоохранительными органами Индии. Мы выясняем детали происшедшего и следим за этой ситуацией", - сказал представитель пресс-службы посольства.

Ранее индийские СМИ сообщили, что Бюро по контролю за наркотиками Индии разоблачило международный наркокартель в штате Гоа и арестовало двух россиян. В их числе, по утверждению индийской стороны, медалистка Олимпийских игр 1980 года по плаванию Светлана Варганова и бывший полицейский. Арестован также и индийский гражданин.