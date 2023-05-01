Машину кортежа генпрокурора Болгарии взорвали

Взрывное устройство сработало рядом с проезжавшим кортежем генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева. Об этом сообщает болгарское издание Haskovo.

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Уточняется, что взрывное устройство сработало примерно в 11:45 по местному времени, когда кортеж Гешева проезжал по дороге София-Самоков, в районе села Ковачевци. Взрывной волной задело один из автомобилей. По информации МВД Болгарии, в результате взрыва никто не пострадал.

На место происшествие приехал заместитель генерального прокурора Борислав Сарафов, под руководством которого будет идти следствие. Также там оказался главный секретарь МВД Петр Тодоров, который из-за инцидента прервал свой отпуск.

«Любая угроза жизни и здоровью любого болгарского гражданина недопустима», — заявил Тодоров.