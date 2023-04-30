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РАН: Пятнадцать землетрясений произошло за день у вулкана Шивелуч на Камчатке

Пятнадцать подземных толчков зафиксировали за день ученые в районе вулкана Шивелуч на востоке Камчатки, максимальная магнитуда – 4,2, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

РАН: Пятнадцать землетрясений произошло за день у вулкана Шивелуч на Камчатке
© Пресс-служба ДВО РАН

Все землетрясения произошли на расстоянии от 80 до 90 километров от поселка Усть-Камчатск, последний толчок зафиксировали в 16.41 по местному времени (7.41 мск) на глубине 3,9 километра, – передает РИА «Новости».

В региональном управлении МЧС сообщили, что жители полуострова в оперативные службы после землетрясений не обращались.

Напомним, 3 апреля ученые зафиксировали пять землетрясений у берегов Камчатки. По данным очевидцев, во время подземного толчка люди выбегали на улицу, движущиеся по дороге автомобили заносило.

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