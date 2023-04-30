На железнодорожной станции под Новосибирском обнаружили утечку аммиака

"Около 07:00 (03:00 мск - прим. ТАСС) по местному времени в Новосибирской области на железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской железной дороги при проверке технического состояния вагонов грузового поезда, следовавших до станции Усть-Илимск Восточно-Сибирской железной дороги, выявлена течь аммиачной воды, являющейся опасным грузом", - говорится в сообщении.