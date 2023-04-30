ВСУ вновь обстреляли поселок в Брянской области

Обстрелы поселка Суземка в Брянской области: что известно к этому часу
Приграничный поселок Суземка в Брянской области ночью и утром подвергся обстрелам. Как сообщает глава региона Александр Богомаз, снаряды летят со стороны Украины. Есть погибшие.
«ВСУ обстреляли поселок Суземка», – написал губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале ночью 30 апреля.
По сообщениям главы региона, брянский поселок с украинской стороны с ночи обстреляли уже несколько раз. Вот что известно на данный момент. После первого обстрела произошел пожар. Разрушились три дома: два частично, один полностью. Сперва губернатор сообщил об одном пострадавшем. Позже появилась информация о гибели двух мирных жителей. На видео от очевидцев в момент пожара видны серьезные разрушения.
Утром 30 апреля поселок Суземка обстреляли во второй раз – предположительно с помощью РЗСО, сообщил Александр Богомаз. ПВО российских вооруженных сил сбили несколько снарядов. Частично разрушен один дом. О пострадавших не сообщается. Сейчас в поселке работают все оперативные службы.
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