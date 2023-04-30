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Обстрелы поселка Суземка в Брянской области: что известно к этому часу

Приграничный поселок Суземка в Брянской области ночью и утром подвергся обстрелам. Как сообщает глава региона Александр Богомаз, снаряды летят со стороны Украины. Есть погибшие.

ВСУ вновь обстреляли поселок в Брянской области
© РИА "ФедералПресс"

«ВСУ обстреляли поселок Суземка», – написал губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале ночью 30 апреля.

По сообщениям главы региона, брянский поселок с украинской стороны с ночи обстреляли уже несколько раз. Вот что известно на данный момент. После первого обстрела произошел пожар. Разрушились три дома: два частично, один полностью. Сперва губернатор сообщил об одном пострадавшем. Позже появилась информация о гибели двух мирных жителей. На видео от очевидцев в момент пожара видны серьезные разрушения.

Утром 30 апреля поселок Суземка обстреляли во второй раз – предположительно с помощью РЗСО, сообщил Александр Богомаз. ПВО российских вооруженных сил сбили несколько снарядов. Частично разрушен один дом. О пострадавших не сообщается. Сейчас в поселке работают все оперативные службы.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что в Севастополе загорелась нефтебаза. По предварительным данным, базу атаковал беспилотник ВСУ.

Два человека погибли при обстреле ВСУ поселка в Брянской области

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