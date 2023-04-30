ВСУ вновь обстреляли поселок в Брянской области

По сообщениям главы региона, брянский поселок с украинской стороны с ночи обстреляли уже несколько раз. Вот что известно на данный момент. После первого обстрела произошел пожар. Разрушились три дома: два частично, один полностью. Сперва губернатор сообщил об одном пострадавшем. Позже появилась информация о гибели двух мирных жителей. На видео от очевидцев в момент пожара видны серьезные разрушения.