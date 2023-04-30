19-летнюю пропавшую девушку нашли в Волгоградской области

Девушка с 26 апреля перестала отвечать на звонки родственников, к ее поискам подключились волонтеры.

Напомним, ранее на странице волонтерского отряда «Лиза Алерт» появилась информация о начале поисков девушки, которая пропала без вести в Камышине.

Согласно сведениям волонтеров, 19-летняя Любовь Мрыхина перестала выходить на связь 26 апреля. О ее местонахождении никто не знал.