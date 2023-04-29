Поезд насмерть сбил пьяного мужчину в московском метро

На зеленой ветке московского метро поезд насмерть сбил пьяного мужчину
Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ушел в тоннель на станции "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии московского метрополитена, где его насмерть сбил поезд. Об этом ТАСС в субботу сообщили в экстренных службах.
"На станции метро "Новокузнецкая" пьяный пассажир ушел в тоннель, где попал под поезд. В результате полученных травм он умер", - сказал собеседник агентства.
Вечером в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что интервалы движения поездов на центральном участке зеленой ветки столичной подземки временно увеличены из-за человека на пути. Позже движение было введено в график.