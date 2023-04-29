Поезд насмерть сбил пьяного мужчину в московском метро

Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ушел в тоннель на станции "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии московского метрополитена, где его насмерть сбил поезд. Об этом ТАСС в субботу сообщили в экстренных службах.