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На зеленой ветке московского метро поезд насмерть сбил пьяного мужчину

Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ушел в тоннель на станции "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии московского метрополитена, где его насмерть сбил поезд. Об этом ТАСС в субботу сообщили в экстренных службах.

Поезд насмерть сбил пьяного мужчину в московском метро
© РИА Новости

"На станции метро "Новокузнецкая" пьяный пассажир ушел в тоннель, где попал под поезд. В результате полученных травм он умер", - сказал собеседник агентства.

Вечером в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что интервалы движения поездов на центральном участке зеленой ветки столичной подземки временно увеличены из-за человека на пути. Позже движение было введено в график.

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