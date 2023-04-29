У берегов Аляски произошло землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,2 у юго-западного побережья Аляски. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным организации, подземные толчки были зафиксированы в 106,4 км от города Чигник, где проживают порядка 100 человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 77 км.

О жертвах и разрушениях не сообщалось. По оценке сейсмологов, это землетрясение не должно причинить значительного ущерба.

Накануне Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оповестил о землетрясении на северо-востоке Ирана магнитудой 4,9.